Pisa, 3 dicembre 2025 – La Fi-Pi-Li, così com’è, non piace a nessuno. È quanto emerge dallo studio Sample realizzato dalla Scuola Sant’Anna insieme alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che ha raccolto 1.995 risposte da cittadini e 134 da imprese per valutare percezioni, preferenze e priorità sul futuro della Firenze-Pisa-Livorno. Lo studio propone tre scenari diversi: il primo, chiamato “Business as Usual”, fotografa la situazione attuale con interventi minimi; lo “Stradale” prevede la realizzazione della terza corsia e l’ampliamento della capacità della superstrada; il “Contestuale” punta invece su maggiore trasporto pubblico, ciclabilità e intermodalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fi-Pi-Li tra guai e futuro. Lo studio della Sant'Anna. Terza corsia, dubbi di Avs