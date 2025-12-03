Fi-Pi-Li tra guai e futuro Lo studio della Sant’Anna Terza corsia dubbi di Avs
Pisa, 3 dicembre 2025 – La Fi-Pi-Li, così com’è, non piace a nessuno. È quanto emerge dallo studio Sample realizzato dalla Scuola Sant’Anna insieme alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che ha raccolto 1.995 risposte da cittadini e 134 da imprese per valutare percezioni, preferenze e priorità sul futuro della Firenze-Pisa-Livorno. Lo studio propone tre scenari diversi: il primo, chiamato “Business as Usual”, fotografa la situazione attuale con interventi minimi; lo “Stradale” prevede la realizzazione della terza corsia e l’ampliamento della capacità della superstrada; il “Contestuale” punta invece su maggiore trasporto pubblico, ciclabilità e intermodalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fi-Pi-Li tra guai e futuro. Lo studio della Sant’Anna. Terza corsia, dubbi di Avs - L’assessore regionale Lenzi: “Potenziare la ferrovia, oggi è ancora troppo lenta” ... lanazione.it scrive
Horror Fi-Pi-Li, ingorghi senza fine. Mattinata di file e gran guai: “I cantieri? Meglio in altri orari” - Oltre 8 chilometri di traffico da Cascina a Ospedaletto e anche sui social si moltiplicano le proteste. Come scrive lanazione.it
Il futuro della Fi-Pi-Li al centro del dibattito: tra terza corsia, trasporto pubblico e Toscana Strade - La ricerca SAMPLE rivela preferenze divise: industria e grandi imprese verso l’ampliamento stradale, giovani e servizi per il modello intermodale. Si legge su intoscana.it
Quale futuro per la Fi-Pi-Li? - La grande industria vorrebbe la terza corsia, i giovani preferiscono il modello intermodale: sono i risultati di uno studio della Scuola Sant'Anna con la Camera di Commercio della Toscana Nord- Segnala rainews.it