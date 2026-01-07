Il Figlio del magistrato lo spettacolo di Luca Pizzurro al Teatro comunale di Monte di Procida

Il Figlio del magistrato, scritto e diretto da Luca Pizzurro, sarà rappresentato mercoledì 14 gennaio al Teatro Comunale di Monte di Procida. L’evento, prodotto da Ellegipí Teatro 20 in collaborazione con La Fonderia del Teatro, prevede una doppia proiezione alle 11 e alle 17. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale dedicata a temi di attualità e riflessione.

Monte di Procida, al Teatro comunale Il figlio del magistrato

