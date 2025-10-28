' Notte Morricone' al Teatro Comunale lo spettacolo di danza con le musiche del grande maestro
Sabato 1 e domenica 2 novembre, nell’ambito del Festival di danza contemporanea, sul palco del Teatro Comunale arriva 'Notte Morricone' per la regia e coreografia di Marcos Morau, le musiche del grande maestro e l’adattamento a cura di Maurizio Billi.'Notte Morricone' si svolge nel crepuscolo di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
