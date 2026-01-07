Il canto scompare dalle scuole secondarie | in Inghilterra il 57% degli istituti statali non lo pratica più mentre Valditara rilancia la musica classica in Italia

In Inghilterra, il canto corale è ormai una pratica limitata al periodo natalizio, con oltre il 57% delle scuole statali che non lo include più nel proprio curriculum durante l’anno. In Italia, invece, il ministro Valditara promuove nuovamente l'insegnamento della musica classica nelle scuole secondarie, evidenziando un rinnovato interesse per l’educazione musicale. Questa tendenza riflette diverse scelte educative e culturali nei due paesi.

La pratica del canto corale nelle scuole in Inghilterra si concentra quasi esclusivamente nel periodo natalizio, per poi scomparire durante il resto dell'anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Oggi è festa ancor di più...". Così a Reggio Emilia Gesù Bambino scompare dal canto della scuola - Stavolta il caso arriva da Reggio Emilia, dove una scuola elementare, per favorire l'inclusione di tutti i bambini, ha ... ilgiornale.it

