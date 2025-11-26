Valditara | Musica e canto strumenti di formazione il coro come lo sport di squadra
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il protocollo d'intesa siglato tra il suo dicastero e l'Antoniano di Bologna durante la conferenza stampa della 68esima edizione dello Zecchino d'Oro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Il Ministro Valditara in Egitto per promuovere l’istruzione tecnico-professionale e l’insegnamento della lingua italiana: “Passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra i nostri due Paesi” Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è - facebook.com Vai su Facebook
La musica, un alleato prezioso contro la dispersione scolastica: le parole del Ministro Valditara - Scopri come la musica può essere un efficace strumento per contrastare la dispersione scolastica nelle scuole italiane. Da informazionescuola.it
Musica in classe, via al piano Uto Ughi per i giovani. Valditara: nasce l’orchestra nazionale della scuola italiana - Con lo sfondo delle note di Antonio Vivaldi, nella splendida cornice della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, parte il maxi piano di potenziamento della musica nelle ... Lo riporta ilsole24ore.com
Strumenti musicali, canto e Pitagora: al Conservatorio primo appuntamento dell'orientamento - Martedì 9 aprile, dalle 9 alle 13, al Centro Il Samaritano in Via Pietro Giordani 14, prende il via la rassegna didattico- Scrive ilpiacenza.it