Il bilancio del Giubileo | 33 milioni di pellegrini nella Capitale Al via l’iniziativa social Prega con il Papa

Il Giubileo nella Capitale si è concluso dopo aver accolto circa 33 milioni di pellegrini, iniziato il 24 dicembre 2024 sotto Papa Francesco e terminato con l’ultimo giorno di Papa Leone XIV, dopo la scomparsa del Papa argentino ad aprile. In concomitanza, è partita l’iniziativa social “Prega con il Papa”, offrendo un nuovo spazio di condivisione e spiritualità online.

Con la chiusura della Porta Santa è terminato il Giubileo, aperto la notte del 24 dicembre del 2024 da Papa Francesco e chiuso, dopo la morte ad aprile scorso del Pontefice argentino, da Papa Leone XIV. Oltre 33 milioni di pellegrini sono giunti a Roma. Una grande affluenza. Il "mondo intero" è giunto a Roma nell'Anno Santo 2025. Sono stati 33.475.369 i pellegrini arrivati da 185 Paesi in occasione del Giubileo della Speranza, che Papa Leone XIV concluderà ufficialmente tra poche ore, chiudendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Superate dunque ampiamente le proiezioni – preparate dall'Università di Roma Tre – che volevano "solo" 31 milioni di fedeli nella Città Eterna in questo anno di grazia speciale per la Chiesa.

