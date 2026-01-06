Papa Leone chiude il Giubileo della speranza Bilancio 33 milioni di pellegrini

Papa Leone conclude il Giubileo della speranza, segnando il ritorno di circa 33 milioni di pellegrini. L’evento ha sottolineato come tutte le persone siano in cammino in un mondo complesso, guidate dal Vangelo. Questo testo invita a riflettere sul percorso di fede, evidenziando la necessità di affidarsi a Dio, che ci spinge a muoverci con speranza e fiducia, senza fermarsi di fronte alle sfide.

“Tutte siamo vite in cammino in un mondo travagliato” ed è il Vangelo a spingere a tale dinamismo, a orientarlo verso Dio che “ci può turbare perché non sta fermo nelle nostre mani come gli idoli d’argento e d’oro. È un Dio vivo e vivificante e questo profumo della vita deve diffondersi ovunque per restituire l’impressione incancellabile che un altro mondo è iniziato”. Genuflesso, in silenzio e in preghiera; poi in piedi tira l’anta di destra e poi quella di sinistra. Leone XIV, nella solennità dell’Epifania (6 gennaio 2026), chiude la Porta Santa e il “Giubileo della speranza”, aperto dal predecessore Francesco nel Natale, 24 dicembre 2024, manifestazione che ha attirato a Roma oltre 33 milioni di pellegrini – la stima dell’Università Roma Tre era di 31 milioni – nelle quattro basiliche papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

