Papa Leone chiude la porta santa Si conclude il Giubileo | giunti a Roma 33 milioni di pellegrini

Il Giubileo della Speranza si è concluso a Roma con la chiusura della porta santa da parte di Papa Leone alle 9.41. Dopo settimane di pellegrinaggi, sono stati circa 33 milioni i fedeli che hanno partecipato all’evento, segnando la fine di un periodo di spiritualità e riflessione condivisa. La chiusura ufficiale segna il termine di un percorso di fede e speranza per la comunità cristiana e i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Roma, 6 gennaio 2026 – Il Papa ha chiuso la porta santa alle 9.41 chiudendo il Giubileo della Speranza. Prima ha recitato la preghiera di ringraziamento per l'Anno Santo: "Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", è stata la formula prevista dal rito. Poi Papa Leone XIV si è avvicinato alla porta santa, si è inginocchiato e, dopo un momento di preghiera silenziosa, ha chiuso i due grandi battenti di bronzo. Lo ha fatto prima di iniziare la messa della solennità dell'Epifania all'interno della Basilicadi San Pietro. La muratura vera e propria della porta avverrà successivamente, in forma privata, tra circa dieci giorni, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone chiude la porta santa. Si conclude il Giubileo: giunti a Roma 33 milioni di pellegrini Leggi anche: Oggi il Papa chiude la Porta Santa, oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo. Presente Mattarella Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giubileo, il Papa il 6 gennaio chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma; Giubileo, lo svolgimento del rito di chiusura della Porta Santa a San Pietro; La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa; Papa Leone chiude il Giubileo: «rimarremo pellegrini di speranza». Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa a San Pietro - "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche pap ... italiaoggi.it

Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio - Fine del Giubileo 2025, Papa Leone XIV stamattina ha chiuso la Porta Santa di San Pietro aperta a dicembre 2024 da Papa Francesco ... fanpage.it

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro - Papa Leone XIV ha presieduto il rito di Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e ha chiuso ufficialmente il Giubileo della Speranza 2025. acistampa.com

Papa Leone chiude l'ultima Porta Santa a San Pietro. La cerimonia del #6Gennaio conclude il #Giubileo della Speranza 2025. Su Radio1 lo Speciale del #GR1 con i nostri inviati, gli ospiti, i collegamenti. Dalle 9.05 alle 12. Ascoltaci su RaiPlay Sound htt - facebook.com facebook

Domani mattina alle 9.30 " #Papa Leone chiuderà la #PortaSanta della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana" e i fedeli. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella confere x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.