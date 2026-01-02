Circolazione dei virus influenzali il bollettino | Intensità molto alta in Sicilia

Secondo il recente bollettino, la circolazione dei virus influenzali è molto intensa in Sicilia. Nonostante il rallentamento dovuto alle festività natalizie e alla chiusura delle scuole, si teme una possibile ripresa dei contagi a gennaio. È importante monitorare la situazione e adottare misure preventive per limitare la diffusione dell'influenza durante questa stagione.

Il Natale e la chiusura delle scuole rallentano la corsa dell'influenza che però potrebbe riprendere a gennaio. L'incidenza totale "delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 22 al 28 dicembre, è stata pari a 14,5 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla.

