Il 33% dei diplomati è disorientato Scuola e lavoro ancora distanti
Il 33% dei diplomati si trova in difficoltà nel definire il proprio percorso professionale, evidenziando una distanza tra scuola e mondo del lavoro. Spesso, le decisioni vengono prese in modo poco strutturato, tra influenze familiari e iniziative estemporanee, rendendo complesso un orientamento efficace. Questa situazione sottolinea la necessità di interventi più mirati per supportare i giovani nel passaggio tra formazione e inserimento lavorativo.
CAPITALE UMANO. Tra scelte in famiglia e iniziative improvvisate, l’orientamento dei giovani non regge. Colombo (Adapt): «Senza comunità formative vere, i ragazzi restano soli davanti a decisioni fondamentali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
