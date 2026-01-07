Il 33% dei diplomati è disorientato Scuola e lavoro ancora distanti

Il 33% dei diplomati si trova in difficoltà nel definire il proprio percorso professionale, evidenziando una distanza tra scuola e mondo del lavoro. Spesso, le decisioni vengono prese in modo poco strutturato, tra influenze familiari e iniziative estemporanee, rendendo complesso un orientamento efficace. Questa situazione sottolinea la necessità di interventi più mirati per supportare i giovani nel passaggio tra formazione e inserimento lavorativo.

