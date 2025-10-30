Bergamo il 60% dei diplomati trova lavoro entro sei mesi

IL DATO. Sei su dieci degli studenti che completano le scuole superiori trova lavoro entro sei mesi dal diploma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, il 60% dei diplomati trova lavoro entro sei mesi

News recenti che potrebbero piacerti

Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi - Sei su dieci degli studenti che completano le scuole superiori trova lavoro entro sei mesi dal diploma. Secondo ecodibergamo.it

Non solo operai: ora Bergamo cerca in Egitto ed Etiopia i talenti che non trova in Italia - Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha parlato di recente di 100 mila posti di lavoro vacanti. Secondo corriere.it

Archivio 30 Ottobre 2025 - il 60% dei diplomati trova lavoro entro sei mesi 02:00 Coltiviamo la Cultura: dimore storiche e agricoltura in festa 05:29 Recover™ si aggiudica un contratto pluriennale con H&M nell'am ... Da ecodibergamo.it