Lecco, 26 novembre 2025 – Meno disoccupati in provincia di Lecco, anche tra i giovani. I lavoratori però non bastano: da una parte ci sono meno persone che possono essere reclutate in seguito alla crisi demografica e all’invecchiamento della popolazione; dall’altra dalle scuole non escono abbastanza diplomati, universitari e qualificati richiesti. E quanto emerge dall’ultimo Rapporto provinciale sul sistema economico e il sistema formativo a confronto. Si stima che i tremila diplomati all’anno siano in grado di assicurate la copertura solo del 30% dei posti disponibili. Dispersione da arginare: in Lombardia alle superiori ogni anno gettano la spugna trentamila ragazzi Imprese in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fame di manodopera, imprese e scuola non si incontrano: a Lecco tremila diplomati all’anno coprono solo il 30% dei posti