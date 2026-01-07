Il 2026 sarà un anno meno ricco di ponti ecco il calendario delle festività
Nel 2026, il calendario delle festività si presenta con meno ponti rispetto agli anni precedenti, poiché alcune ricorrenze importanti, come il 25 aprile, Ferragosto e l’1 novembre, cadranno di sabato o domenica. Questa distribuzione influenzerà le opportunità di vacanza e di pianificazione, rendendo utile conoscere le date precise delle festività per organizzare al meglio il proprio anno.
Quello che ci attende sarà un 2026 un po' meno fortunato per ponti e festività visto che alcune cadono purtroppo durante il fine settimana, come il 25 aprile, Ferragosto e l'1 novembre. Tuttavia l'1 maggio, che cade invece di venerdì, permette di sfruttare a primavera un lungo ponte. Stesso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
