Nel 2026, il calendario delle festività si presenta con meno ponti rispetto agli anni precedenti, poiché alcune ricorrenze importanti, come il 25 aprile, Ferragosto e l’1 novembre, cadranno di sabato o domenica. Questa distribuzione influenzerà le opportunità di vacanza e di pianificazione, rendendo utile conoscere le date precise delle festività per organizzare al meglio il proprio anno.

Quello che ci attende sarà un 2026 un po' meno fortunato per ponti e festività visto che alcune cadono purtroppo durante il fine settimana, come il 25 aprile, Ferragosto e l'1 novembre. Tuttavia l'1 maggio, che cade invece di venerdì, permette di sfruttare a primavera un lungo ponte.

Il 2026 sarà un anno meno ricco di ponti ecco il calendario delle festività

