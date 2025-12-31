Festività ponti e ferie strategiche | ecco il calendario del 2026
Il calendario del 2026 offre diverse opportunità di vacanza grazie a festività e ponti strategici, permettendo di usufruire di periodi di riposo prolungati con pochi giorni di ferie. Come nel 2025, sarà possibile pianificare soggiorni e momenti di relax sfruttando al meglio il calendario, con solo 8 giorni di ferie richiesti per ottenere vari ponti e vacanze. Una pianificazione attenta può favorire periodi di pausa più lunghi durante l’anno.
Come il 2025 anche il 2026 è pronto a “regalarci” un messe di vacanze prendendo solo 8 giorni di ferie. Partendo dal primo giorno dell’anno, giovedì 1 gennaio e arrivando all’Epifania, che quest’anno cade di martedì 6 gennaio, prendendo il 2 e il 5 di ferie, in totale sarà possibile effettuare 6. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività
Leggi anche: Festività e ponti del 2026, il calendario completo e come usufruirne al massimo
Ponti e festività 2026 | quali sono e come sfruttarli al meglio.
2025: l’anno dei ponti strategici, ecco come pianificare le ferie - Grazie a un calendario ricco di combinazioni fortunate, sarà possibile trasformare festività e pochi ... 105.net
Ponti e giorni festivi, 32 giorni di vacanza con soli 6 di ferie nel 2025: il calendario - Il 2025 sarà un anno particolarmente ricco ponti, alleati importanti per chi vuole organizzare un viaggio ma non può contare su troppi giorni di ferie. tg24.sky.it
Ponti e fine settimana lunghi del 2025: ecco le date da segnare sul calendario - Da questa fine anno e per tutto il prossimo, le pause che ci possiamo ritagliare, magari aggiungendo qualche giorno di ferie strategico Roma, 9 dicembre 2024 - quotidiano.net
Per quanto non favorevole come quello del 2025, anche il calendario dell’ormai imminente 2026 regalerà agli italiani una buona serie di (graditissimi) ponti. Grazie all’incastro di weekend e festività varie, infatti, nei prossimi dodici mesi sarà possibile concede - facebook.com facebook
Il 2026 si presenta come un anno ideale per chi sogna di viaggiare di più sfruttando ponti, festività e weekend lunghi. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.