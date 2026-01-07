I mercatini a Como

I mercatini di Como nel secondo weekend di gennaio offrono un’opportunità tranquilla per esplorare la città. Durante questa occasione, è possibile scoprire bancarelle con prodotti artigianali, specialità locali e oggetti unici. Una visita ai mercatini rappresenta un modo piacevole per trascorrere una giornata, immergendosi nell’atmosfera autentica di Como e approfittando delle proposte di qualità presenti nel centro storico.

Nel secondo weekend di gennaio Como può essere la meta ideale per una gita fuori porta. La città ospita infatti vari mercati dove perdersi alla ricerca di cose belle e di delizie da assaporare. I due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto.

L'atmosfera delle feste è ancora nel vivo a Como. I mercatini in piazza Perretta saranno aperti fino al 6 gennaio. Scopri gli orari e tutte le info su oggiacomo.it e nataleacomo.it #ComoCheIncanto #NataleaComo2025 #mercatinidinatale #como #lakecomo - facebook.com facebook

