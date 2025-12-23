Pista mercatini e giochi di luce a Como

Durante il periodo natalizio, Como si trasforma in un suggestivo scenario di luci, mercatini e atmosfere festive. La città offre percorsi tra bancarelle tradizionali, installazioni luminose e momenti di intrattenimento, diventando una meta ideale per chi desidera vivere l’incanto del Natale in un ambiente accogliente e autentico. Un’occasione per immergersi nello spirito delle feste e scoprire le bellezze di Como.

Como è da sempre nota in tutto il territorio per gli eventi in occasione Natale. Una vera e propria oasi delle feste per eccellenza, pronta ad accogliere ogni anno migliaia i visitatori. Una visita in quel di Como può dunque essere l'ideale nel fine settimana del 27 e 28 dicembre, per sentirsi.

