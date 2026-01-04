Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono fino all' Epifania

Scopri tutti i mercatini a Como fino all'Epifania. La città offre diverse esposizioni, tra cui due mercati storici riconosciuti dalla Regione Lombardia: uno lungo le mura e l’altro presso il Mercato coperto. Questi spazi rappresentano un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia e scoprire prodotti locali, tradizioni e idee regalo, arricchendo così il periodo delle festività con un’esperienza autentica e tranquilla.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno.

