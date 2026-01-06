Meloni e i leader europei avvisano Trump sulla Groenlandia | È della Danimarca difenderemo i confini

In una nota congiunta, i leader di Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Danimarca hanno ribadito l'importanza di rispettare l'integrità territoriale della Groenlandia, sottolineando l'impegno a difendere i confini di questa regione, appartenente alla Danimarca. La comunicazione si inserisce nel contesto delle recenti dichiarazioni di Meloni e altri leader europei, che hanno evidenziato il ruolo strategico e la sovranità della Groenlandia.

Meloni e i leader Ue: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell’Artico priorità per l’Europa e la Nato” - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa". dire.it

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» - "Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". msn.com

