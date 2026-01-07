Chiara Sofia Achille Riccardo Giovanni Emanuele | è il giorno dell' addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana Dolore e lacrime ai funerali
Oggi si tengono i funerali delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, un momento di grande dolore e commozione. Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni ed Emanuele sono ricordati con rispetto e tristezza, simboli di vite spezzate troppo presto. La giornata rappresenta un momento di riflessione e vicinanza per le famiglie, gli amici e tutta la comunità colpita da questa perdita improvvisa.
Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans-Montana. Oggi tra Milano, Roma,. 🔗 Leggi su Leggo.it
