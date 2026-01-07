Chiara Sofia Achille Riccardo Giovanni Emanuele | è il giorno dell' addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana Dolore e lacrime ai funerali

Oggi si tengono i funerali delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, un momento di grande dolore e commozione. Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni ed Emanuele sono ricordati con rispetto e tristezza, simboli di vite spezzate troppo presto. La giornata rappresenta un momento di riflessione e vicinanza per le famiglie, gli amici e tutta la comunità colpita da questa perdita improvvisa.

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi: camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana - Ora che le salme sono tornate in Italia, familiari, amici e comunità sono pronti a dare l'ultimo saluto alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation ... leggo.it

Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it

Oggi i corpi di Giovanni, Emanuele, Achille, Chiara e Riccardo sono tornati in Italia. Quello di Sofia dai suoi familiari a Lugano. Voglio ringraziare l’Aeronautica Militare, la Protezione Civile, il personale del Ministero degli Esteri, in particolare la nostra Ambasci x.com

Oggi il dolore è tutto per Chiara, Emanuele, Sofia, Achille, Giovanni e Riccardo. Sei ragazzi strappati alla vita in modo assurdo, lontano da casa, lasciando un vuoto che non si colma. Davanti a tragedie così resta solo il silenzio, il rispetto e la vicinanza sincera - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.