4 novembre 1966 l’alluvione di Firenze | il ricordo e le commemorazioni in città
Firenze, 4 novembre 2025 - Alle quattro del 4 novembre 1966, dopo giorni di piogge incessanti, Firenze fu aggredita dall' Arno che tracimò devastando strade, case, piazze, monumenti e opere d'arte mietendo anche molte vittime tra la popolazione. Era notte fonda quando arrivò l'onda di piena scaricata dalle dighe, che si aggiunse a quella, altrettanto violenta, della Sieve. Sulla città e sulla piana che corre verso Signa, Empoli, Pontedera e Pisa si abbatté una massa di acqua calcolata di 4100 metri cubi al secondo. Alluvione, le foto storiche del dramma del 1966 Le conseguenze furono devastanti: molte case, negozi e monumenti furono sommersi dall'acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
