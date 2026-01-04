Fiera tanti buchi vuoti In piazza Grande mancano i banchi

Durante la giornata, il centro storico di Arezzo ha visto un aumento di visitatori grazie a Fiera e Città di Natale, che hanno attirato sia residenti che turisti. Tuttavia, alcune aree della piazza presentano ancora spazi vuoti e banchi mancanti, evidenziando alcune criticità nelle organizzazioni degli eventi. Un quadro che riflette l’andamento delle manifestazioni e la partecipazione della comunità in questa fase.

Ieri saldi, Fiera e Città di Natale hanno contribuito a movimentare il centro storico sia con aretini che con turisti in giro per le vie della città. In occasione della prima Antiquaria dell'anno, dopo il trasloco di dicembre dovuto ai mercatini tirolesi, i banchi sono tornati nel classico percorso e si sono ripresi il mattonato di piazza Grande. Possibile grazie a un disallestimento record del mercato tirolese e del palco della festa di fine anno in piazza della Libertà. A pesare lungo il percorso alcuni buchi vuoti ben visibili soprattutto in piazza Grande, dove si sono registrati la maggior parte dei forfait.

