Lorenzo Musetti ha inaugurato con successo il suo 2026 all’ATP 250 di Hong Kong, ottenendo una vittoria all’esordio in doppio insieme a Lorenzo Sonego. Un inizio promettente che testimonia il buon stato di forma del giovane tennista italiano, pronto a confrontarsi con i primi importanti appuntamenti della stagione.

Buone sensazioni e subito una vittoria per Lorenzo Musetti, che al torneo ATP 250 di Hong Kong ha iniziato il 2026 nel modo migliore: successo all’esordio in doppio insieme a Lorenzo Sonego. Sul cemento asiatico, la coppia azzurra ha superato Miomir Kecmanovic e Alexandre Muller con il punteggio di 7-6 6-4, mostrando solidità e ottima gestione dei momenti decisivi. Un match equilibrato, deciso nei dettagli. Il primo set è stato una battaglia punto a punto, senza grandi margini per nessuna delle due coppie. Musetti e Sonego hanno tenuto bene i turni di servizio e, quando la sfida è scivolata al tie-break, hanno alzato il livello con lucidità, portando a casa un parziale che ha indirizzato l’inerzia dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Hong Kong, Musetti parte col piede giusto: debutto vincente in doppio con Sonego all’ATP 250

Leggi anche: Hong Kong: Sonego vola agli ottavi, buon debutto nel 2026 anche in doppio con Musetti

Leggi anche: ATP Hong Kong 2025, Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Lorenzo Musetti riparte da Hong Kong: il tabellone e gli avversari. Pericolo dal Canada?; ATP Hong Kong, Musetti prima testa di serie del tabellone. Sonego nel quarto di Bublik; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti col bye, per Sonego esordio agevole.

Tabellone ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti n°1 del seeding, Sonego dalla parte opposta - Tabellone ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti n°1 del seeding, Sonego dalla parte opposta. spaziotennis.com