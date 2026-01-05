ATP Hong Kong 2025 Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio

A Hong Kong 2025, Musetti e Sonego avanzano ai quarti di doppio nell’ATP 250, consolidando un buon avvio per il tennis italiano. La coppia azzurra ha superato nel primo turno il duo composto da Kecmanovic e Muller, con un risultato di 7-6(3) e 6-4, in un’ora e 23 minuti di gioco. La loro prestazione testimonia la crescita e la competitività del tennis italiano nel circuito internazionale.

Ottimo inizio per i colori azzurri nell’ ATP 250 Hong Kong 2026 di tennis: nel primo turno del tabellone di doppio arriva il successo all’esordio della coppia tutta italiana composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, i quali sconfiggono il serbo Miomir Kecmanovic ed il francese Alexandre Muller con lo score di 7-6 (3) 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno i vincitori del match tra Ray HoHendrik Jebens ed Alexander ErlerRobert Galloway. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti: nei primi otto game sono appena otto i punti vinti in risposta. Nel nono game gli azzurri mancano due palle break, ma nell’undicesimo gioco il deciding point sorride alla coppia italiana, che va a servire per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Hong Kong 2025, Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo rodaggio in doppio Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: esordio stagionale per gli azzurri in doppio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dove vedere in tv Lorenzo Musetti all’ATP di Hong Kong 2026: chi trasmetterà l’evento; Tennis, il programma della stagione ATP 2026: quando si gioca, le date e il calendario dei tornei; ATP Hong Kong, Musetti prima testa di serie del tabellone. Sonego nel quarto di Bublik; Tennis pronto a ripartire, ecco quando tornerà in campo Sinner. ATP Hong Kong 2025, Musetti e Sonego approdano ai quarti in doppio - Ottimo inizio per i colori azzurri nell'ATP 250 Hong Kong 2026 di tennis: nel primo turno del tabellone di doppio arriva il successo all'esordio della ... oasport.it

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'esordio stagionale di Musetti e di Sonego in doppio. oasport.it

Tennis, ATP Hong Kong: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv - L'ATP Hong Kong di tennis in streaming gratis e diretta TV: scopri quando dove vedere il torneo live su senza pagare alcun abbonamento ... msn.com

Ufficializzato il tabellone principale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Due azzurri al via: Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, e Lorenzo Sonego, testa di serie numero 5. Musetti entrerà in gara direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente della - facebook.com facebook

Capodanno nel mondo, il conto alla rovescia a Hong Kong: la diretta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.