Usa | Lockheed Martin ha Presentato un nuovo missile antinave ipersonico
Dall’esposizione di armamenti AUSA 2025, conclusasi ieri a Washington DC, ci giunge un’altra novità: Lockheed Martin ha rivelato il prototipo di un nuovo missile da crociera ipersonico antinave. Dopo la presentazione di un nuovo sistema di lancio terrestre mobile per missili da crociera “Tomahawk”, che ha aperto a speculazioni sul suo possibile invio in Ucraina per fornire a Kiev la capacità di lanciare questi vettori che, lo ricordiamo, sono di tipo navale oppure lanciabili dal sistema “Typhon”, la comparsa di un vettore da crociera ipersonico dotato di propulsore di tipo ramjet (quindi air-breathing ) ci permette di fare il punto sui progressi statunitensi nel campo di queste Emerging Disruptive Technology. 🔗 Leggi su It.insideover.com
