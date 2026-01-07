Guy Wilks la stella britannica

Guy Wilks è un pilota britannico noto per le sue prestazioni nel rally. La sua carriera è strettamente collegata alla Peugeot, con esperienze significative sulla 206 Super 1600 e sulla 307 WRC. La sua esperienza e competenza lo hanno reso una figura di rilievo nel panorama rallyistico internazionale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.