L' attrice britannica premiata a 81anni con la Stella della Mole al Torino Film Festival | Le donne devono assumersi un po’ di responsabilità

«I l carattere è un attributo della bellezza e fortifica una donna nel momento in cui la giovinezza svanisce». Al Torino Film Festival, Jacqueline Bisset – 81 anni – è stata premiata con la Stella della Mole. L’attrice britannica, famosa in Italia per La donna della domenica di Luigi Comencini, ha ricordato per l’occasione i momenti più intensi della sua carriera e della sua vita, toccando temi di genere, ricordi personali e riflessioni sulla società contemporanea. In conferenza stampa Bisset parte dalla bellezza: « Indecente parlare di cose donate da Dio ». L’attrice rifugge volentieri ogni discorso sul proprio fascino: per lei, parlare dell’aspetto fisico è «noioso» e persino «indecente» perché riguarda qualcosa che «non si conquista, ma si riceve». 🔗 Leggi su Iodonna.it

