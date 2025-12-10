young sherlock la nuova serie di guy ritchie

Presentata come una nuova avventura nel mondo di Sherlock Holmes, la serie Young Sherlock di Guy Ritchie offrirà uno sguardo sulla giovinezza del celebre detective. In arrivo su Prime Video il prossimo anno, questa produzione promette di esplorare le origini e le prime avventure di uno dei personaggi più iconici della letteratura.

Di Sherlock Holmes non ce ne sono mai abbastanza. Così, dopo lontani parenti, figlie e nuove versioni del personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conad Doyle, è tempo di conoscerne quella giovanile, che il prossimo anno sarà protagonista di Young Sherlock su Prime Video. Dietro la macchina da presa della nuova serie, prodotta da Motive Pictures, c’è Guy Ritchie, convertitosi di recente al piccolo schermo con The Gentleman e MobLand. Il regista, nonché produttore esecutivo, si riavvicina al celebre investigatore che aveva già portato al cinema due volte in Sherlock Holmes e Sherlock Holmes – Gioco di Ombre, che ebbero come protagonista Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it