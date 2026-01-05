Guasto ai binari tra Salerno e Reggio Calabria circolazione dei treni in tilt e ritardi di oltre 100 minuti

A causa di un guasto ai binari tra Paola e Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata significativamente rallentata. I treni stanno registrando ritardi superiori ai 100 minuti, creando disagi ai passeggeri. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e di pianificare eventuali alternative.

