Groenlandia Trump ha opzione uso armi

Il presidente degli Stati Uniti sta valutando diverse possibilità per acquisire la Groenlandia, tra cui l’uso di mezzi militari. Attualmente, si tratta di discussioni e opzioni in fase di analisi, senza conferme di azioni concrete imminenti. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, ma al momento resta un tema di discussione politica e strategica più che una decisione già presa.

9.13 Il presidente Usa sta "discutendo una serie di opzioni" per acquisire la Groenlandia, non escluso il ricorso alle forze armate. Così la portavoce Leavitt.Acquisire la Groenlandia è "una priorità per la sicurezza nazionale Usa ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica". "Naturalmente, l'utilizzo delle forze armate Usa è sempre un'opzione a disposizione del Comandante in Capo" Trump. Più sfumato il segretario Rubio secondo il WSJ: non ci sono segni di invasione imminente, Usa vogliono comprarla.

Donald Trump scatenato: il Venezuela gli consegna il petrolio, lui punta alla Groenlandia. «Non esclusa opzione militare» - È un Donald Trump scatenato quello degli ultimi giorni, dal cambio di regime in Venezuela all'ipotesi di accaparrarsi la Groenlandia strappandola alla Danimarca in ogni ... leggo.it

Groenlandia, Trump cambia idea: ora vuole comprarla - Il segretario di Stato Marco Rubio minimizza l'ipotesi dell'invasione militare. avvenire.it

Groenlandia en la mira: Trump designa enviado y escala conflicto con Dinamarca

#Groenlandia , la Casa Bianca: #Trump vaglia tutte le opzioni, anche l’utilizzo delle forze armate x.com

Risorse, cuscinetto strategico, sicurezza nazionale: cosa c'è dietro l'interesse di Trump per la Groenlandia - facebook.com facebook

