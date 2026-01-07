Groenlandia la Casa Bianca | Trump sta attivamente discutendo l' acquisto 

Da xml2.corriere.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti sta valutando attivamente l’acquisto della Groenlandia. Tuttavia, la portavoce ha sottolineato che la diplomazia resta la prima opzione nel processo decisionale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un’eventuale trattativa, e l’attenzione rimane sulla possibilità di negoziazioni attraverso strumenti diplomatici.

La portavoce della Casa Bianca: «La prima opzione del presidente» per arrivare al controllo della Groenlandia «è sempre la diplomazia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

groenlandia la casa bianca trump sta attivamente discutendo l acquisto160

© Xml2.corriere.it - Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» 

Leggi anche: Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» dell'isola

Leggi anche: Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Casa Bianca: Trump sta discutendo l’acquisto della Groenlandia; Groenlandia, Casa Bianca: Trump valuta tutte le opzioni; Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare”; Trump vuole la Groenlandia con ogni mezzo, muro della UE: È del suo popolo.

groenlandia casa bianca trumpLa Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

groenlandia casa bianca trumpGroenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» dell'isola - La portavoce della Casa Bianca: «La prima opzione del presidente» per arrivare al controllo della Groenlandia «è sempre la diplomazia» ... msn.com

groenlandia casa bianca trumpGroenlandia, Casa Bianca: "Non escludiamo azioni militari". Ue: "No a violazioni del dirit... - La Casa Bianca ha confermato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" pur di acquisire la Groenlandia ma che la "prima opzione" del presidente Donald Trump resta la via diplomatica. msn.com

Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

Video Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.