Groenlandia la Casa Bianca | Trump sta attivamente discutendo l' acquisto dell' isola

La Casa Bianca ha confermato che il presidente Trump sta valutando l'acquisto della Groenlandia. La portavoce ha precisato che la diplomazia resta la prima opzione per affrontare la questione. Al momento, si tratta di discussioni in corso, senza decisioni definitive. La possibile acquisizione dell'isola ha suscitato interesse internazionale, ma le comunicazioni ufficiali indicano un approccio prudente e basato sui canali diplomatici.

La Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia, non invaderla. Incontrerà i danesi la prossima settimana - Il Segretario di Stato americano conferma ai parlamentari americani la serietà delle mire del Presidente, ma sostiene che le minacce militari servono a spingere la Danimarca a trattare e cedere ... ilsole24ore.com

Groenlandia en la mira: Trump designa enviado y escala conflicto con Dinamarca

“Che diritto ha la Danimarca La Groenlandia deve essere parte degli USA”. Lo ha dichiarato Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca e tra i più influenti architetti della strategia politica del presidente Donald Trump in un’intervista alla CNN. Mill x.com

