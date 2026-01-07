Groenlandia la Casa Bianca | Trump sta attivamente discutendo l' acquisto dell' isola
La Casa Bianca ha confermato che il presidente Trump sta valutando l'acquisto della Groenlandia. La portavoce ha precisato che la diplomazia resta la prima opzione per affrontare la questione. Al momento, si tratta di discussioni in corso, senza decisioni definitive. La possibile acquisizione dell'isola ha suscitato interesse internazionale, ma le comunicazioni ufficiali indicano un approccio prudente e basato sui canali diplomatici.
La portavoce della Casa Bianca: «La prima opzione del presidente» per arrivare al controllo della Groenlandia «è sempre la diplomazia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Groenlandia en la mira: Trump designa enviado y escala conflicto con Dinamarca
