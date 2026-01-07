Fidanza FdI | Inspiegabile un’eventuale azione Usa contro la Groenlandia

Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia commenta la possibile azione unilaterale degli Stati Uniti in Groenlandia, sottolineando che senza un accordo con la Danimarca, membro dell’UE e della NATO, tale iniziativa risulterebbe difficile da comprendere. La posizione evidenzia l'importanza delle alleanze e delle relazioni internazionali nel contesto geopolitico attuale.

“Un’azione unilaterale americana in Groenlandia senza un accordo con la Danimarca, che fa parte dell’Ue e soprattutto della Nato, sarebbe inspiegabile”, dice al Foglio Carlo Fidanza, capo d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

