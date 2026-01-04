Usa dopo il Venezuela trema la Groenlandia Trump | Ci serve assolutamente Il caso del post incriminato di Katie Miller

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la Groenlandia è un territorio di cui gli USA hanno urgente bisogno, definendola un'area strategica circondata da navi russe e cinesi. Questa affermazione, rilasciata durante un’intervista, si inserisce in un contesto di crescente attenzione geopolitica verso il territorio autonomo danese. Il caso del post di Katie Miller ha suscitato ulteriori discussioni sulla comunicazione e le strategie diplomatiche degli Stati Uniti in questa regione.

Copenhagen, 4 gennaio 2026 – La Groenlandia? “Ci serve assolutamente”. Ad affermarlo è stato il presidente Usa, Donald Trump durante un intervista telefonica con The Atlantic, descrivendo il territorio autonomo danese come un'isola "circondata da navi russe e cinesi. Ne abbiamo bisogno per motivi di difesa ". Così dopo il Venezuela, e il blitz Usa per arrestare il presidente Nicolas Maduro, torna a tremare la Groenlandia. Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, non per minerali o petrolio La Groenlandia torna a tremare. E le parole del presidente Usa sono arrivate dopo che una controversa immagine caricata sui social dalla moglie di un membro della Casa Bianca ha fatto arrabbiare e non poco il governo danese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, dopo il Venezuela trema la Groenlandia. Trump: “Ci serve assolutamente”. Il caso del post incriminato di Katie Miller Leggi anche: Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro Leggi anche: Venezuela, in sella la vice di Maduro. Trump avverte: “Faccia cose giuste”. Poi annuncia: “Ci serve la Groenlandia” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela, Trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani. E ora Cuba trema; Come si è arrivati ai bombardamenti sul Venezuela: dalla “diplomazia dei prigionieri”…; Taiwan ora trema, in Asia il nuovo fronte dell’equilibrio globale; “Abbiamo preso Maduro”, l’annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela. La coincidenza: il blitz Usa in Venezuela nell’anniversario dell’uccisione di Soleimani - L'attacco delle forze speciali è avvenuto a sei anni di distanza dall'uccisione del generale capo dei pasdaran Soleimani. msn.com

