Gli Usa tentano il sequestro di una petroliera russa nel mare d' Irlanda Ira di Mosca che manda la Marina a scortarla

Gli Stati Uniti hanno avviato il tentativo di sequestrare la petroliera russa Marinera nel mare d'Irlanda. In risposta, Mosca ha inviato la propria Marina a scortare la nave, aumentando le tensioni tra i due paesi. La situazione si inserisce in un contesto di crescente instabilità internazionale, con implicazioni geopolitiche di rilievo.

Forze militari degli Stati Uniti stanno procedendo al sequestro di una petroliera legata alla Russia, la Marinera.

Gli Usa procedono al sequestro di una petroliera russa. Ira di Mosca, che aveva mandato la Marina a scortarla - Forze militari degli Stati Uniti stanno procedendo al sequestro di una petroliera legata alla Russia, la Marinera, che fino a pochi giorni fa era chiamata Bella- corriere.it

Ed ora la Russia invia sottomarino per scortare la petroliera inseguita dagli USA - La petroliera (Marinera ex Bella1) legata al Venezuela, aveva invertito la rotta rifiutando l'abbordaggio ... ilnautilus.it

