La notte scorsa i droni ucraini hanno colpito un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. A darne notizia sono gli stessi media. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Guerra Ucraina, petroliera russa colpita nel mar Caspio. Così Kiev indebolisce le risorse di Mosca

Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'colpita con droni piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio'

Leggi anche: Ucraina: droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’Ucraina ha colpito una petroliera russa nel Mediterraneo; Ucraina, l'attacco inedito: Colpita petroliera russa nel Mediterraneo; Kiev colpisce petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.

Guerra Ucraina Russia, negoziati a Miami. Kiev: Colpita petroliera nel Mediterraneo. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, negoziati a Miami. tg24.sky.it