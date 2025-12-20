Guerra Ucraina petroliera russa colpita nel mar Caspio Così Kiev indebolisce le risorse di Mosca
La notte scorsa i droni ucraini hanno colpito un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. A darne notizia sono gli stessi media. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Guerra Ucraina Russia, negoziati a Miami. Kiev: Colpita petroliera nel Mediterraneo. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, negoziati a Miami. tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca-Washington a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca- tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Kiev: colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio. Danni anche all'impianto petrolifero della Lukoil - I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. ilmattino.it
Guerra in Ucraina: Putin loda i progressi sul campo di battaglia x.com
