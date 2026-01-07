Gli esoneri di Maresca e Amorim sono neoliberismo in purezza | chi ha i soldi non sbaglia mai
Gli esoneri di Maresca e Amorim rappresentano un esempio di come il neoliberismo influenzi le decisioni sportive, sottolineando che chi dispone di risorse finanziarie può spesso evitare conseguenze negative. Tuttavia, tali licenziamenti non si limitano a una semplice logica di risultati deludenti, ma riflettono dinamiche più complesse legate a potere e risorse nel mondo del calcio.
No, il licenziamento di Maresca prima e di Amorim poi non rientrano nella solita logica “brutti risultati uguale esonero”. Per Jonathan Liew del Guardian è un fenomeno ben più complesso: “A livello microcosmico è semplicemente il neoliberismo in azione: l’elevazione di una classe dirigente dorata che non può mai sbagliare, le cui decisioni sono sempre sacrosante, i cui errori possono sempre essere licenziati senza spiegazioni”. Liew se la prende in particolare Jason Wilcox e Jim Ratcliffe, insomma dirigenza e proprietà dello sgarrupato Manchester United. La sua, più in generale, è una tirata contro l’ignoranza e la strafottenza di questi nuovi ricchi che pensano di sapere tutto e di non sbagliare mai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
