Juve senti Vlahovic | Gli esoneri colpa di tutti Rinnovo? Mai dire mai Elkann incontra la squadra

Il serbo, autore del gol che ha aperto la sfida vinta contro l'Udinese, non nasconde le responsabilità della squadra nell'addio a Tudor e non chiude alla possibilità di restare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, senti Vlahovic: "Gli esoneri colpa di tutti. Rinnovo? Mai dire mai". Elkann incontra la squadra

? Juventus, senti Cobolli Gigli: "Per il post-Tudor vedrei bene Mancini" ? https://www.calciostyle.it/serie-a/juventus-senti-cobolli-gigli-per-il-post-tudor-vedrei-bene-mancini?fsp_sid=1516943 ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

Lazio, senti Sabatini: “Real-Juve decisiva anche per i biancocelesti. #lazionews #juve - X Vai su X

Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - Il centravanti, che ha sbloccato il risultato contro il Verona, parla da leader: "Guardiamoci tutti allo specchio" ... Secondo corrieredellosport.it

Calcio: Vlahovic, 'troppi esoneri alla Juve, colpa di tutti' - "Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più": l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ... Segnala ansa.it

Tudor esonerato/ Juventus, il “Thiago Motta-bis”: cambia l’allenatore, restano i problemi. E ora, che fare? - Tudor esonerato dalla Juventus, ancora una volta i bianconeri cambiano allenatore ma non risolvono i problemi interni ben più seri. Come scrive ilsussidiario.net