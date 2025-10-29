Juve senti Vlahovic | Gli esoneri colpa di tutti Rinnovo? Mai dire mai Elkann incontra la squadra

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo, autore del gol che ha aperto la sfida vinta contro l'Udinese, non nasconde le responsabilità della squadra nell'addio a Tudor e non chiude alla possibilità di restare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve senti vlahovic gli esoneri colpa di tutti rinnovo mai dire mai elkann incontra la squadra

© Gazzetta.it - Juve, senti Vlahovic: "Gli esoneri colpa di tutti. Rinnovo? Mai dire mai". Elkann incontra la squadra

News recenti che potrebbero piacerti

juve senti vlahovic esoneriJuve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - Il centravanti, che ha sbloccato il risultato contro il Verona, parla da leader: "Guardiamoci tutti allo specchio" ... Secondo corrieredellosport.it

juve senti vlahovic esoneriCalcio: Vlahovic, 'troppi esoneri alla Juve, colpa di tutti' - "Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più": l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ... Segnala ansa.it

Tudor esonerato/ Juventus, il “Thiago Motta-bis”: cambia l’allenatore, restano i problemi. E ora, che fare? - Tudor esonerato dalla Juventus, ancora una volta i bianconeri cambiano allenatore ma non risolvono i problemi interni ben più seri. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Juve Senti Vlahovic Esoneri