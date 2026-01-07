Giovani e futuro al Carani arriva lo youtuber Ale Della Giusta
Sabato 10 gennaio, al Teatro Carani, arriva l’incontro con lo youtuber Ale Della Giusta, organizzato dall’associazione A. Un’occasione per i giovani di confrontarsi e scoprire nuove prospettive sul futuro. L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 21, offre un momento di riflessione e crescita, contribuendo a stimolare il dibattito su temi legati alla giovinezza e alle opportunità di oggi.
Un evento speciale che rappresenta un’opportunità soprattutto per i più giovani.Sabato 10 gennaio, al Teatro Carani a partire dalle ore 21, l’associazione A.P.S. Flames, formata da ragazzi del territorio, organizza un incontro dedicato ai giovani con ospite Ale Della Giusta: uno degli youtuber. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
