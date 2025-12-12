Open Day all' Istituto Amatucci | la scelta giusta per il futuro dei giovani di Avellino

L'Open Day all'Istituto Amatucci rappresenta un'opportunità fondamentale per studenti e famiglie di scoprire l'offerta formativa e i valori dell'istituto, facilitando una scelta consapevole e informata per il futuro scolastico dei giovani di Avellino.

Per alcune famiglie e studenti è il tempo della scelta. Decidere la scuola superiore è una scelta importante e cruciale nella vita di ogni discente.In questo momento storico gli Istituti Professionali offrono la possibilità di entrare velocemente nel mondo del lavoro. Questi istituti sono pensati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ecco gli appuntamenti delle giornate Open Day del nostro Istituto, per i vari plessi. - facebook.com Vai su Facebook

Il Dirigente Scolastico De Donno: Vogliamo assurgere l'Amatucci ad alti livelli di qualità

Video Il Dirigente Scolastico De Donno: Vogliamo assurgere l'Amatucci ad alti livelli di qualità Video Il Dirigente Scolastico De Donno: Vogliamo assurgere l'Amatucci ad alti livelli di qualità