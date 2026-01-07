Giornata del Tricolore Giorgia Meloni | Rendiamo onore alla Patria e all’unità nazionale costruita attraverso sacrifici e lealtà

In occasione della Giornata del Tricolore, giornata dedicata alla bandiera italiana e all’unità nazionale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo impegno nel valorizzare i valori di lealtà e sacrificio che hanno contribuito a costruire l’identità del Paese. Un momento di riflessione sul significato simbolico della bandiera come elemento unificante della nazione italiana.

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Giornata del Tricolore, simbolo dell’identità nazionale e del nostro Paese, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla bandiera italiana con un messaggio affidato ai suoi canali social. "Il Tricolore rappresenta la nostra storia, custodita nelle imprese di chi, prima di noi, ha lottato con coraggio per quei valori che sono alla base della Costituzione e che la nostra bandiera incarna. In questa giornata rendiamo onore alla Patria e all’unità nazionale costruita attraverso sacrifici e lealtà ". Con queste parole Meloni ha voluto dare voce non solo al proprio sentimento, ma anche a quello dell'intero esecutivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giornata del Tricolore, Giorgia Meloni: "Rendiamo onore alla Patria e all’unità nazionale costruita attraverso sacrifici e lealtà" Leggi anche: Festa del Tricolore, Meloni: «Rendiamo onore alla nostra Patria e all’unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà» Leggi anche: Tricolore: Meloni, 'rappresenta la nostra storia, onore alla patria e all'unità nazionale' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, nasceva la Bandiera Italiana; Tricolore, Mattarella: Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale; Meloni “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”; Serie A, Inter-Bologna 3-1: nerazzurri in testa | .it. Tricolore, Meloni: rendiamo onore a Patria e a unità nazionale - 'Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ... notizie.tiscali.it

Meloni: 'Nella giornata del Tricolore rendiamo onore all'unita' nazionale' - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha ... ilsole24ore.com

TRICOLORE BANDIERA Giornata del Tricolore: oggi i 229 anni della bandiera italiana - Sergio Mattarella, ha ricordato come il Tricolore sia emblema della Repubblica e simbolo dell’identità italiana ... statoquotidiano.it

Si celebra oggi la Giornata nazionale della #Bandiera nell'anniversario della nascita del primo #Tricolore d'Italia il #7gennaio 1797 a #ReggioEmilia senato.it/leg/13/BGT/Sch… L'omaggio del Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa nel 229° del #Tricolore x.com

Oggi celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera, il Tricolore verde, bianco e rosso, simbolo dell’identità, della storia e dell’unità della nostra Nazione. Il 7 gennaio 1797, a Reggio Emilia, il Tricolore fu adottato ed esposto per la prima volta come bandiera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.