In occasione dell’Epifania, Kiranet ha donato giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Un gesto semplice che mira a portare conforto e allegria ai piccoli pazienti, rafforzando il legame tra tecnologia, solidarietà e territorio. Un’iniziativa che testimonia l’impegno a sostenere le famiglie e a promuovere un ambiente di cura più umano e accogliente.

Donati giochi ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Pozzuoli: un gesto di solidarietà che unisce tecnologia, umanità e territorio.. Un gesto semplice, ma dal valore profondo, ha illuminato la giornata dell’Epifania nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’azienda aversana Kiranet, in collaborazione con l’Associazione Santa Teresa di Aversa, ha donato giochi ai bambini ricoverati, regalando loro un momento di leggerezza, sorrisi e normalità in un contesto spesso segnato dalla sofferenza. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stata anche la presenza di una Befana, interpretata da Maria Cristina Oliva, una volontaria dell’Associazione Santa Teresa, che ha distribuito i doni ai piccoli pazienti, portando allegria, stupore e un sorriso autentico nei corridoi del reparto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gioia e speranza in Pediatria: per l’Epifania Kiranet dona giocattoli ai bimbi ricoverati al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

