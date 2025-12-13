Lo Juventus Club Valdichiana cortonese dona giocattoli e colori per i bimbi della pediatria

L'Juventus Club Valdichiana Cortonese ha donato giocattoli, libri da colorare, matite e giochi da tavolo alla Ludoteca del reparto di Pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, portando sorrisi e allegria ai piccoli pazienti. Un gesto di solidarietà che mira a rendere più sereno il percorso di cura dei bambini ospedalizzati.

Giocattoli e libretti con disegni da colorare, matite colorate e una decina di giochi da tavolo destinati alla Ludoteca del reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. Sono i regali che lo Juventus Club Valdichiana Cortonese ha fatto trovare sotto l’albero di Natale del reparto. Arezzonotizie.it Regali ai bambini di Pediatria dallo Juventus Club Valdichiana Cortonese - Giocattoli e libretti con disegni da colorare, matite colorate e una decina di giochi da tavolo destinati alla ... corrierediarezzo.it

Pediatria, donazione dello Juventus Club - Una delegazione dello Juventus Club Valdichiana cortonese ha regalato ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo alcuni doni in vista delle festività natalizie. teletruria.it

