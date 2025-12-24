I ragazzi di Gioventù Nazionale portano giocattoli e gioia ai bimbi ricoverati a Pediatria
I ragazzi di Gioventù Nazionale Agrigento al reparto di Pediatria, dell'ospedale San Giovanni di Dio, per donare giocattoli e un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa, ormai divenuta una tradizione natalizia del movimento giovanile, è stata sostenuta dalla coordinatrice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: I carabinieri celebrano la patrona e portano piccoli doni ai bambini ricoverati in pediatria e oncoematologia
Leggi anche: Festa in Pediatria, i giocatori dell’Empoli portano doni ai bambini ricoverati al San Giuseppe
I ragazzi di Gioventù Nazionale portano giocattoli e gioia ai bimbi ricoverati a Pediatria - Il coordinatore cittadino Gabriele Navarra ha sottolineato il valore sociale dell’impegno costante sul territorio ... agrigentonotizie.it
Prima di entrare in Aula ho voluto salutare le ragazze e i ragazzi della Gioventu Federalista Europea in presidio sotto al Parlamento. Questa è una fase cruciale della nostra storia ed è arrivato il momento che l’Europa faccia dei passi in avanti per proteggere i - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.