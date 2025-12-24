I ragazzi di Gioventù Nazionale portano giocattoli e gioia ai bimbi ricoverati a Pediatria

I ragazzi di Gioventù Nazionale Agrigento al reparto di Pediatria, dell'ospedale San Giovanni di Dio, per donare giocattoli e un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa, ormai divenuta una tradizione natalizia del movimento giovanile, è stata sostenuta dalla coordinatrice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

