Furto in abitazione in zona Pablo arrestato un 39enne colto in flagranza

Nella zona Pablo, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare l’indiziato sul luogo del reato, contribuendo alla sicurezza della comunità locale. L’arresto si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 39enne italiano, gravemente indiziato di furto in abitazione. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 30 dicembre, intorno alle 14.30, in zona Pablo, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Parma.Un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Furto in abitazione in zona Pablo, arrestato un 39enne colto in flagranza Leggi anche: Spaccio di droga, colto in flagranza nonostante i domiciliari: 47enne arrestato Leggi anche: Pistoia, arrestato spacciatore di droga: colto in flagranza di reato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ladro si intrufola in un'abitazione a Parma, il vicino suona il campanello e lo fa arrestare - Un 39enne italiano è stato arrestato dalla Polizia a Parma per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alla segnalazione di un vicino. virgilio.it

Non si arresta l'ondata di furti: svuotata abitazione a Regina Pacis. I residenti: «C'era un palo» - E dopo i diversi esercizi commerciali presi di mira, tornano di “moda” gli appartamenti. ilmessaggero.it

Furto in abitazione: quando è configurabile? - : necessari uso privato del luogo, stabile relazione con l’ambiente e inaccessibilità ai terzi senza consenso. diritto.it

Martedì 6 gennaio intorno alle 13 ennesimo allarme in centro. L’effrazione in un’abitazione al civico 88: furto sventato dal rientro della proprietaria. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.