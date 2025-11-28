Spaccio di droga colto in flagranza nonostante i domiciliari | 47enne arrestato

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto A Falciano del Massico (CE) i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto nuovamente in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga. L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento. I militari, monitorando i movimenti dell’uomo, hanno documentato tre distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente a favore di altrettanti acquirenti. Questi ultimi, fermati subito dopo, sono stati trovati in possesso di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

spaccio di droga colto in flagranza nonostante i domiciliari 47enne arrestato

© Anteprima24.it - Spaccio di droga, colto in flagranza nonostante i domiciliari: 47enne arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

Beccato con 10 kg di droga, corriere arrestato nel Casertano - Ieri sera a Polizia di Stato di Caserta, ha tratto in arresto un cittadino straniero, residente nella provincia e regolare sul territorio nazionale, ... Scrive internapoli.it

spaccio droga colto flagranzaSan Marino. Detenzio, spaccio di droga ed evasione dai domiciliari. Condannato - Sentenza nei confronti di Alessandro Colletti, imputato per detenzione e spaccio di droga e per ... Lo riporta libertas.sm

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, colto in ... - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per detenzione a ... Scrive messinamagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Droga Colto Flagranza