Tempo di lettura: < 1 minuto A Falciano del Massico (CE) i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto nuovamente in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga. L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento. I militari, monitorando i movimenti dell’uomo, hanno documentato tre distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente a favore di altrettanti acquirenti. Questi ultimi, fermati subito dopo, sono stati trovati in possesso di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga, colto in flagranza nonostante i domiciliari: 47enne arrestato