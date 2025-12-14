Nella giornata del 14 dicembre 2025, la Polizia di Stato di Pistoia ha eseguito un arresto per spaccio di droga, fermando un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia. L’operazione, condotta in flagranza, si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla criminalità nel territorio locale.

Piatoia, 14 dicembre 2025 - Un'operazione della Polizia di Stato di Pistoia ha portato all'arresto di un cittadino marocchino, regolarmente presente sul territorio nazionale e con precedenti specifici, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato condotto dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Pescia, impegnata in una mirata attività di contrasto al traffico di droga nel territorio del comune di Ponte Buggianese. Dopo una rapida e approfondita attività investigativa, supportata da servizi di pattugliamento mirati, gli agenti hanno individuato l'uomo, senza fissa dimora, come presunto responsabile dell'attività illecita. Lanazione.it

Pistoia, arrestato spacciatore di droga: colto in flagranza di reato - Un'operazione della Polizia di Stato di Pistoia ha portato all'arresto di un cittadino marocchino, regolarmente presente sul territorio nazionale e con precedenti specifici ... lanazione.it