Litiga con un ragazzo fuori da un pub a Rovato e gli spacca una bottiglia in testa | identificato un 25enne

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, fuori da un pub di Rovato, si è verificata una lite tra due giovani. Durante l’alterco, uno dei ragazzi ha colpito l’altro con una bottiglia, causando ferite. La polizia ha identificato un 25enne coinvolto nell’incidente. L’episodio ha attirato l’attenzione sul tema della sicurezza pubblica e della gestione dei conflitti in luoghi di ritrovo.

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre fuori da un pub di Rovato (Brescia) è andata in scena una violenta lite tra due ragazzi. Uno è stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

