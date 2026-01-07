Funerali Tamburi la madre | Signore ha voluto preservarlo dai dolori
In occasione dei funerali di Tamburi, la madre ha condiviso un pensiero sincero: “Se il Signore lo ha voluto, forse ha voluto preservarlo dai dolori della vita.” Con fede ferma e rassegnazione, ha espresso il suo dolore e la speranza di un percorso di pace, riconoscendo che il tempo potrà lenire la sofferenza, ma senza perdere di vista la forza della propria fede.
"Ci vorrà molto tempo. Però io lo faccio per Giovanni. Io ho una fortissima fede che mi sostiene. Se il Signore lo ha voluto, forse ha voluto preservarlo dai dolori della vita." Lo ha detto la madre di Giovanni Tamburi poco prima dell'inizio dei funerali parlando con i giornalisti del lungo percorso che dovrà affrontare per superare il dolore per la scomparsa del figlio, morto nella strage di Crans Montana. Con lei davanti alle telecamere anche l'altro figlio, Riccardo, presente anche lui la notte di Capodanno nel locale della tragedia. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La madre di Tamburi: «Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto, soffriva come mamma»
Leggi anche: «Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto». Parla la madre di Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana: «Un’umanità incredibile»
; ; .
I funerali di Giovanni Tamburi, la madre: "Mi commuove vedere quanto era amato mio figlio" - Se il Signore lo ha voluto, forse ha voluto preservarlo dai dolori della vita" commenta la donna prima ... msn.com
Giovanni Tamburi, i funerali della vittima di Crans-Montana: la diretta | Bologna in lutto, la madre: «Affetto commovente» - Nella Cattedrale di San Pietro l'ultimo saluto al 16enne studente del liceo Righi: proclamato il lutto cittadino. corrieredibologna.corriere.it
I funerali di Giovanni Tamburi, la madre inginocchiata davanti al feretro - Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime della tragedia di Capodanno a Crans- rainews.it
Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. Oggi, alla - facebook.com facebook
Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.