Funerali Tamburi la madre | Signore ha voluto preservarlo dai dolori

In occasione dei funerali di Tamburi, la madre ha condiviso un pensiero sincero: “Se il Signore lo ha voluto, forse ha voluto preservarlo dai dolori della vita.” Con fede ferma e rassegnazione, ha espresso il suo dolore e la speranza di un percorso di pace, riconoscendo che il tempo potrà lenire la sofferenza, ma senza perdere di vista la forza della propria fede.

Giovanni Tamburi, i funerali della vittima di Crans-Montana: la diretta | Bologna in lutto, la madre: «Affetto commovente» - Nella Cattedrale di San Pietro l'ultimo saluto al 16enne studente del liceo Righi: proclamato il lutto cittadino. corrieredibologna.corriere.it

