Scontri ultras Marassi prima di Genoa-Inter | tre poliziotti feriti e auto incendiate

Prima della partita Genoa-Inter, si sono verificati scontri tra ultras a Marassi, provocando tensione e disordini. Le forze dell’ordine sono intervenute per fronteggiare la situazione, riportando la calma. Durante gli incidenti, tre agenti sono rimasti feriti e alcune auto sono state incendiate, evidenziando un clima di forte tensione prima del calcio d’inizio.

Pomeriggio di forte tensione nella zona di Marassi, a Genova, nelle ore che hanno preceduto la sfida di campionato tra Genoa e Inter allo stadio Luigi Ferraris. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gravi disordini si sono verificati all'esterno dell'impianto intorno alle 16.50, poco più di un'ora prima del fischio d'inizio. Il bilancio degli scontri è pesante: tre agenti di polizia feriti, tutti trasportati in ospedale per accertamenti e poi dimessi, quattro mezzi incendiati e diversi tifosi contusi.

