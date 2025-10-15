Non si ferma all’alt dei poliziotti e parte l’inseguimento | due feriti
È durato per circa una ventina di minuti l’inseguimento avvenuto nella tarda serata di martedì 14 ottobre nel centro storico e nella periferia di Trento. Alla guida dell’auto in fuga, una Fiat Panda, ci sarebbe stato un uomo di etnia nomade che, ignorando l’alt intimato dai poliziotti, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
